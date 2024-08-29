Петербуржцам рассказали, сколько должен весить школьный рюкзак

Сколько должен весть портфель школьника
Специалисты рекомендовали родителям учеников проследить, чтобы вес ежедневного комплекта учебников и письменных принадлежностей не превышал:
- 1,5 кг для учащихся 1−2-х классов,
- 2 кг для учащихся 3−4-х классов,
- 2,5 кг для учащихся 5−6-х классов,
- 3,5 кг для учащихся 7−8-х классов,
- 4 кг для учащихся 9−11-х классов.
Также известно, что вес портфелей, школьных ранцев и аналогичных изделий без учебников должен быть для обучающихся начальных классов не более 700 граммов и для обучающихся средних и старших классов — не более 1 кг.
Если превышение по весу появляется стабильно, то это повод вынести вопрос на обсуждение родительским комитетом.
На что родители должны обратить внимание при выборе портфеля
Родителям также рассказали, что ученические ранцы для младших школьников должны быть снабжены формоустойчивой спинкой. Она обеспечит полное прилегание портфеля к спине обучающегося. Речь также идет о равномерном распределении веса.
Важно, чтобы длина ранца составляла примерно 300−360 мм, высота передней стенки — 220−260 мм, а ширина от 60−100 мм. Допускается увеличение размеров не более чем на 30 мм.