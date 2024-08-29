В десяти свердловских школах откроют медклассы

В Свердловской области с 1 сентября 2024 года в десяти школах откроют новые медицинские классы. На это выделили 90 миллионов рублей из областного бюджета. Об этом сообщили в департаменте информационной политики.
— В классах созданы цифровые лаборатории по биологии, физиологии, химии и физике, приобретены наборы для лабораторных работ, 3D-атласы, цифровые манекены, макеты органов, микроскопы, — рассказали в департаменте.
Медклассы откроются в школах Верхней Пышмы, Каменска-Уральского и Березовского, а также Качканара и других городов региона. В целом с начала учебного года будут работать около 50 профильных медицинских классов. Они будут работать на базе гимназий № 108 имени Татищева и № 200 Екатеринбурга. Такой проект разработали по инициативе губернатора области Евгения Куйвашева. Цель программы — обеспечить медицинские учреждения квалифицированными кадрами на период с 2023 по 2025 годы.