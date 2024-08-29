В десяти свердловских школах откроют медклассы

Медклассы откроются в школах Верхней Пышмы, Каменска-Уральского и Березовского, а также Качканара и других городов региона. В целом с начала учебного года будут работать около 50 профильных медицинских классов. Они будут работать на базе гимназий № 108 имени Татищева и № 200 Екатеринбурга. Такой проект разработали по инициативе губернатора области Евгения Куйвашева. Цель программы — обеспечить медицинские учреждения квалифицированными кадрами на период с 2023 по 2025 годы.