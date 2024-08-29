Ирина Аллегрова признана самой дорогой российской звездой

Эстрадная певица Ирина Аллегрова получает за один корпоратив 16,5 миллиона рублей. На это мог повлиять тот факт, что артистка редко проводит частные выступления, так как тщательно подходит к выбору аудитории.
Певица также установила правило, что ее хиты «Младший лейтенант», «Фотография 9/12» и другие нельзя записывать на видео или фотографировать.
Если сравнивать с другими российскими артистами, то Ирина Аллегрова за один корпоратив получает в два раза больше Стаса Михайлова, в пять — Михаила Шуфутинского и в десять — Льва Лещенко, как сообщает SHOT.
Недавно Дима Билан поделился с поклонниками, что снимается в сериале, который выйдет в 2025 году.