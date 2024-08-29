Коты и кошки в Ростовской области подорожали до 100 тысяч рублей

Ежедневно в Ростовской области публикуются объявления о продаже котов и кошек. Часто питомцев отдают в добрые руки по символической цене, но в некоторых случаях за ушастых просят довольно крупные суммы, едва ли не в несколько зарплат.
Журналисты «КП — Ростов-на-Дону» лично ознакомились с предложением на кошачьем рынке. Оказалось, что дорогие мурлыки почти все породистые, за редким исключением (были случаи, когда котеек оценивали в баснословные суммы от 1 млн до 23 млн рублей).
Сейчас только по донской столице ценники на некоторых четырехлапых варьируются от 80 до 100−250 тысяч рублей. В частности, на Северном продают «шоколадных котят европейской бурмы», а в Кировском районе новых хозяев ждет величественный мейн-кун. Еще одну голубоглазую девочку мейн-куна продают в Ворошиловском районе. Также представлены котята-тойгеры.
К слову, самым дорогим в Ростове оказался малыш Линхард из породы каракет за 420 тысяч рублей. Добавим, большое количество объявлений о продаже котов также можно найти и в других городах Ростовской области.