Депутат Кирьянов заявил о необходимости повысить налог для некоторых блогеров

Преступникам порой действительно сложно помешать, но можно как минимум не облегчать им задачу. И отказ блогера от перехода на отечественные онлайн-платформы открывает огромное количество способов для обмана россиян, начиная от опасных программ, например VPN-сервисов, и заканчивая персонализированным шантажом на основе информации из взломанного профиля в соцсетях. Все это — прямое следствие того, что авторы не предоставляют своим подписчикам возможность наслаждаться создаваемым для них контентом в безопасном онлайн-пространстве — на наших площадках. Они доступны без использования VPN-сервисов. Что еще важно — отечественные платформы исполняют требования законодательства РФ и уделяют особое внимание безопасности пользователей в интернете.