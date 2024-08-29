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Утром 30 августа в столице РТ ожидается туман и небольшая облачность

Завтра в Казани воздух прогреется до +25 градусов.

Сейчас в Олбани: +17° 3 м/с 68% 760 мм рт. ст. +16°
Источник: Город Казань.KZN.RU

В ближайшие дни в районах Татарстана сохранится сухая и теплая погода, но при этом температурный фон немного понизится — на это повлияют северные воздушные потоки.

В предстоящие сутки в Казани ожидается небольшая облачность и северо-восточный, северный ветер 4−9 м/с. Ночью и утром синоптики обещают местами туман и температуру воздуха от +11 до +13 градусов. Днем потеплеет до +23..+25 градусов.

В целом по республике ночью 30 августа столбики термометров покажут +8..+13 градусов, 31 августа и 1 сентября — от +6..+11 градусов. В дневное время в пятницу, субботу и воскресенье прогнозируется +20..+25 градусов.

По предварительному прогнозу Гидрометцентра РТ, в начале следующей недели, 2 и 3 сентября, температурный фон в ночное время ожидается на уровне +4..+11 градусов, а днем — от +22 до +27 градусов.

Также Гидрометцентр республики предупреждает о высокой пожарной опасности лесов четвертого класса. Она продлится с 31 августа по 7 сентября.