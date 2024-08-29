Утром 30 августа в столице РТ ожидается туман и небольшая облачность

В ближайшие дни в районах Татарстана сохранится сухая и теплая погода, но при этом температурный фон немного понизится — на это повлияют северные воздушные потоки.
В предстоящие сутки в Казани ожидается небольшая облачность и северо-восточный, северный ветер 4−9 м/с. Ночью и утром синоптики обещают местами туман и температуру воздуха от +11 до +13 градусов. Днем потеплеет до +23..+25 градусов.
В целом по республике ночью 30 августа столбики термометров покажут +8..+13 градусов, 31 августа и 1 сентября — от +6..+11 градусов. В дневное время в пятницу, субботу и воскресенье прогнозируется +20..+25 градусов.
По предварительному прогнозу Гидрометцентра РТ, в начале следующей недели, 2 и 3 сентября, температурный фон в ночное время ожидается на уровне +4..+11 градусов, а днем — от +22 до +27 градусов.
Также Гидрометцентр республики предупреждает о высокой пожарной опасности лесов четвертого класса. Она продлится с 31 августа по 7 сентября.