Жители Кубани сообщили о сбое в работе Wildberries и Ozon

Жалобы от кубанцев на проблемы в работе Wildberries составили 4% от общего количества обращений. Больше только в Москве (32%), Московской области (11%) и Санкт-Петербурге (7%).
При этом в пресс-службе Wildberries отметили, что все сервисы маркетплейса работают стабильно. «Специалисты устранили возникшую аномалию, и наши пользователи снова могут без каких-либо ограничений пользоваться сервисом», — заявили представители маркетплейса.
На Краснодарский край также приходится 5% всех жалоб на работу Ozon. Это третий показатель по стране. Такой же результат у Санкт-Петербурга и Свердловской области. На Москву приходится 32% жалоб, на Московскую область — 8%. При этом в пресс-службе маркетплейса заявили, что «сервисы работают стабильно», а «массовых жалоб от пользователей нет».