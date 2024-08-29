Жители Кубани сообщили о сбое в работе Wildberries и Ozon

На Краснодарский край также приходится 5% всех жалоб на работу Ozon. Это третий показатель по стране. Такой же результат у Санкт-Петербурга и Свердловской области. На Москву приходится 32% жалоб, на Московскую область — 8%. При этом в пресс-службе маркетплейса заявили, что «сервисы работают стабильно», а «массовых жалоб от пользователей нет».