В Башкирии спасли трёх рыбаков на Нугушском водохранилище.

В Башкирии повезло компании мужчин — они рыбачили на Нугушском водохранилище неподалёку от поста спасателей. Когда их резиновая лодка начала сдуваться, рыбаки принялись звать на помощь. Один из них спрыгнул в воду, чтобы не перегружать судно. Мелеузовские спасатели забрали его к себе и отбуксировали неисправную лодку с двумя другими мужчинами к берегу, рассказали в госкомитете республики по ЧС.