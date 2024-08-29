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В Башкирии спасли трёх рыбаков на Нугушском водохранилище

В Башкирии спасли трёх рыбаков на Нугушском водохранилище.

Источник: Башинформ

В Башкирии повезло компании мужчин — они рыбачили на Нугушском водохранилище неподалёку от поста спасателей. Когда их резиновая лодка начала сдуваться, рыбаки принялись звать на помощь. Один из них спрыгнул в воду, чтобы не перегружать судно. Мелеузовские спасатели забрали его к себе и отбуксировали неисправную лодку с двумя другими мужчинами к берегу, рассказали в госкомитете республики по ЧС.