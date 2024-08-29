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На двух участках улицы Баррикад в Иркутске продлили ограничение на проезд

Проезд по одному из участков будет затруднен до 31 декабря 2024 года.

Источник: Комсомольская правда

В Иркутске на двух участках улицы Баррикад продлили ограничение движения транспорта. Как сообщили в пресс-службе администрации областного центра, там продолжаются работы по выносу сетей канализации.

— До 20:00 31 декабря 2024 года будет продлено ограничение движения на участке улицы Баррикад от строения 58/1 до пересечения с улицей Фридриха Энгельса, — пояснили в администрации.

А вот на пересечение улиц Баррикад и Ушаковской проезд будет затруднен до восьми вечера 15 сентября 2024. Там ограничение ввели из-за необходимости реализации разработанного технического решения.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в областном центре также ввели ограничение на проезд по улице Тимирязева. С 31 августа там начнутся работы по ремонту колодца.