Обновляемся к осени: в Челябинске ремонтируют коллекторы и создают детский автогородок

Мэр Челябинска Наталья Котова проверила, как проходит благоустройство и обновление инженерных сетей.
Первой точкой на карте стал сквер Молодежный, созданный в 1950-е годы. Это место является поистине историческим. И как раз через него проходит канализационный коллектор, на который запитано почти 30% стоков со всего района. Ему еще больше лет, чем самому скверу — аж 93. Так что обновление напрашивалось давно. Участок длиной 311 метров полностью отремонтируют.
— Срок годности истек. Когда случались прорывы, их устраняли, но потом возникали другие. В итоге вышли на такую протяженность, — рассказала Наталья Котова. — При ремонте были проблемы с тем, что коллектор слишком глубоко залегает, порядка 6−7 метров, поэтому по срокам немножко сдвинулись. Подрядчик обещает через неделю закончить земляные работы и заняться благоустройством.
Замена коллектора никак не навредит самому скверу. Глава Тракторозаводского района Юрий Кузнецов подчеркнул, что это место — одно из любимых у жителей. И скоро оно обновится.
— За последние три года сделано очень много. Освещение, детские и спортивные площадки. Жители здесь с удовольствием проводят свое время, — добавил Юрий Кузнецов.
Еще один коллектор ремонтируют у дома № 3 по улице Котина. Рабочие уже на финальном этапе, объект сдадут буквально со дня на день — 30 августа.
А неподалеку отсюда располагается Центр детско-юношеский, и его ждут куда большие изменения. На заднем дворе полным ходом идет создание автогородка. Это большая площадка с имитацией городских улиц, где детей научат правилам безопасного дорожного движения.
— Похожий городок был на площади Революции, и тогда детям очень понравилось. Мы пришли к выводу, что нужно сделать такой стационарный городок. За сезон его смогут посещать около семи тысяч детей, — сообщила Наталья Котова.
На площадке поставят светофоры, шлагбаумы, создадут переезды и пешеходные переходы. По словам директора Центра Ирины Некрасовой, посещать его могут дети не только с Тракторозаводского района, но и со всего Челябинска.
— Дети будут заниматься в условиях, приближенным к реальным. Передвигаться будут и на машинках, и на велосипедах, и на самокатах, тем самым моделируя разные ситуации на дорогах. Так мы сможем гораздо эффективнее объяснить ребятам правила и привить культуру поведения, — рассказала Ирина Некрасова.
Проект реализуется по программе Инициативного бюджетирования. Всего было выделено 25 млн рублей, работы выполнены наполовину. Ожидается, что благоустройство автопарка завершится в сентябре.