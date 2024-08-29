Обновляемся к осени: в Челябинске ремонтируют коллекторы и создают детский автогородок

Первой точкой на карте стал сквер Молодежный, созданный в 1950-е годы. Это место является поистине историческим. И как раз через него проходит канализационный коллектор, на который запитано почти 30% стоков со всего района. Ему еще больше лет, чем самому скверу — аж 93. Так что обновление напрашивалось давно. Участок длиной 311 метров полностью отремонтируют.