Балтийский флот пополнится новым морским танкером, «Валентин Рыков» уже проходит заводские ходовые испытания. Об этом 29 августа сообщает пресс-служба Балтфлота.
Основное назначение танкера — транспортировка и передача грузов, снабжение кораблей, сбор мусора, патрулирование, аварийно-спасательные работы.
Впереди также маневренные и скоростные испытания, проверка работы агрегатов, систем и механизмов. Только после всех госпроверок танкер войдет в состав Балтийского флота и начнет выполнять задачи в составе отряда судов обеспечения Балтийской военно-морской базы флота.
Длина судна — 78,8 м, ширина — 15,4 м. Экипаж составляет 24 человека с возможностью размещения еще восьми человек. Имеет площадку для вертолета класса Ка-27.
Танкер назван в честь Валентина Павловича Рыкова (30 мая 1926 — 21 июля 2015) — советского военного моряка-подводника, первого командира атомной подводной лодки К-52, впервые совершившей поход под паковыми льдами между Землей Франца-Иосифа и островом Шпицберген.