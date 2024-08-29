Балтийский флот пополнится новым морским танкером «Валентин Рыков»

Впереди также маневренные и скоростные испытания, проверка работы агрегатов, систем и механизмов. Только после всех госпроверок танкер войдет в состав Балтийского флота и начнет выполнять задачи в составе отряда судов обеспечения Балтийской военно-морской базы флота.