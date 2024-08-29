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Балтийский флот пополнится новым морским танкером «Валентин Рыков»

Он вышел на заводские ходовые испытания.

Балтийский флот пополнится новым морским танкером, «Валентин Рыков» уже проходит заводские ходовые испытания. Об этом 29 августа сообщает пресс-служба Балтфлота.

Основное назначение танкера — транспортировка и передача грузов, снабжение кораблей, сбор мусора, патрулирование, аварийно-спасательные работы.

Впереди также маневренные и скоростные испытания, проверка работы агрегатов, систем и механизмов. Только после всех госпроверок танкер войдет в состав Балтийского флота и начнет выполнять задачи в составе отряда судов обеспечения Балтийской военно-морской базы флота.

Длина судна — 78,8 м, ширина — 15,4 м. Экипаж составляет 24 человека с возможностью размещения еще восьми человек. Имеет площадку для вертолета класса Ка-27.

Танкер назван в честь Валентина Павловича Рыкова (30 мая 1926 — 21 июля 2015) — советского военного моряка-подводника, первого командира атомной подводной лодки К-52, впервые совершившей поход под паковыми льдами между Землей Франца-Иосифа и островом Шпицберген.