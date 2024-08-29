Геленджик превратят в культурную столицу Черноморского побережья

Мэр Геленджика Алексей Богодистов подчеркивает, что город активно работает над созданием новых точек притяжения для туристов. В частности, ведется разработка мастер-плана набережной, концепции парка между улицами Солнцедарской и Туристической, а также проекта второй очереди Андреевского парка. Эти территории обладают значительным туристическим потенциалом и включают культурно-деловой центр, физкультурно-оздоровительный комплекс и планетарий.



Для обеспечения всесезонного потока туристов в Геленджике планируется реализация проектов, связанных с винодельческой отраслью и организацией культурно-развлекательных мероприятий международного уровня. Важной вехой на этом пути стало открытие культурно-делового центра «Геленджик Арена».



В числе крупнейших инвестиционных проектов — реконструкция набережной и строительство комплекса «Геленджик Марина», уникального для России. По словам Богодистова, благодаря совокупности всех факторов — географическому положению, климату и реализации национальных проектов — Геленджик к 2040 году сможет достичь уровня мирового курорта.