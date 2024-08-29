Правила оформления расписки о передачи денег: образец и комментарии юриста

«Если вы составили расписку в печатном виде, то следует не просто подписать документ, а от руки указать полное имя и затем подписать. Иногда начинаются споры, и чем больше материала предоставляется эксперту, тем с большей долей вероятности специалисты смогут установить, принадлежит эта подпись указанному лицу в документе или нет. Поэтому, если вы печатаете расписку на компьютере, проверьте наличие полной подписи с именем, фамилией и отчеством. Чтобы, если ваш заемщик окажется непорядочным и заявит, что эта подпись не его, экспертам было бы с чем поработать», — заключил юрист.