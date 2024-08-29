В Воронежском камерном театре ставят трагедию Шекспира

Камерный театр анонсировал премьеры 31-го сезона. Первая запланирована на октябрь.
Трагедию Шекспира «Тимон Афинский» ставит приглашенный режиссер Павел Зобнин, над сценографией работает художник Фемистокл Атмадзас, костюмы придумывает Ольга Атмадзас. В главной роли выступит Камиль Тукаев.
На март 2025 года планируется спектакль по Островскому — «Шутники». Ставить будет режиссер Екатерина Половцева и сценограф Эмиль Капелюш.
А в конце сезона театр планирует показать спектакль Арины Гулимовой по прозе лауреата Платоновской премии Андрея Битова.
Ранее сайт VRN.KP.RU сообщал, что в Камерный перешли два артиста из Воронежского ТЮЗа.