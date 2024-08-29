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В Воронежском камерном театре ставят трагедию Шекспира

В главной роли выступит Камиль Тукаев.

Источник: Комсомольская правда

Камерный театр анонсировал премьеры 31-го сезона. Первая запланирована на октябрь.

Трагедию Шекспира «Тимон Афинский» ставит приглашенный режиссер Павел Зобнин, над сценографией работает художник Фемистокл Атмадзас, костюмы придумывает Ольга Атмадзас. В главной роли выступит Камиль Тукаев.

На март 2025 года планируется спектакль по Островскому — «Шутники». Ставить будет режиссер Екатерина Половцева и сценограф Эмиль Капелюш.

А в конце сезона театр планирует показать спектакль Арины Гулимовой по прозе лауреата Платоновской премии Андрея Битова.

Ранее сайт VRN.KP.RU сообщал, что в Камерный перешли два артиста из Воронежского ТЮЗа.

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