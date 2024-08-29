Строящийся коттеджный поселок может пойти под снос в Севастополе

В севастопольском селе Тылового незаконно строится коттеджный посёлок. Как сообщили в правительстве города, правила землепользования и застройки на данной территории не предусматривают размещение индивидуальных жилых домов, а разрешительные документы на строительство не выдавались. Тем не менее самовольные постройки уже выставлены на продажу, передает ИА SevastopolMedia.