Строящийся коттеджный поселок может пойти под снос в Севастополе

В севастопольском селе Тылового незаконно строится коттеджный посёлок. Как сообщили в правительстве города, правила землепользования и застройки на данной территории не предусматривают размещение индивидуальных жилых домов, а разрешительные документы на строительство не выдавались. Тем не менее самовольные постройки уже выставлены на продажу, передает ИА SevastopolMedia.
"Площадь земельного участка, на котором возводится коттеджный посёлок, составляет больше 10 га. Сейчас действуют требования, которые позволяют разместить на одном участке только один индивидуальный жилой дом.
И. о. заместителя губернатора Максим Жукалов отметил, что сотрудники правительства Севастополя с прокуратурой в этом году уже выходили с проверкой:
«Правообладатель земельного участка подготовил мастер-план для того, чтобы его могли рассмотреть на градостроительном совете. Но это не даёт застройщику право осуществлять строительство без получения разрешительных документов. Поэтому однозначно будет рассмотрен вопрос о том, чтобы признать данные постройки самовольными».