Омич нашел гриб весом почти с полкило

«Редкий гриб с ограниченным ареалом обитания. В Северных регионах России не встречается. Распространен в степных зонах и пустынях, в Казахстане, Монголии, Европе, на морских побережьях Северной Америки, в Денвере. Любит засоленные почвы: прибрежные морские районы, солончаки. В основном обитает в густой траве, укрываясь от солнца так, что виднеются только верхушки шляпок. Может встретиться на газонах, в садах или парках», — написал омич.