Омич нашел гриб весом почти с полкило

В парке 300-летия Омска на Левом берегу омич нашел гигантский гриб весом почти с полкило — 417 граммов. Свой находкой грибник поделился в группе «Грибы. Грибники Омска и Омской области» «Вконтакте».
Находку омич опознал как шампиньон Бернара.
«Редкий гриб с ограниченным ареалом обитания. В Северных регионах России не встречается. Распространен в степных зонах и пустынях, в Казахстане, Монголии, Европе, на морских побережьях Северной Америки, в Денвере. Любит засоленные почвы: прибрежные морские районы, солончаки. В основном обитает в густой траве, укрываясь от солнца так, что виднеются только верхушки шляпок. Может встретиться на газонах, в садах или парках», — написал омич.
Как сообщил грибник, этот шампиньон обладает «картофельным» и слабым грибным запахом. Относится к съедобным грибам 4-й категории — его можно сушить, солить и мариновать.