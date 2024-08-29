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Омич нашел гриб весом почти с полкило

Шампиньон Бернара не только огромный, но и редкий.

Источник: Комсомольская правда

В парке 300-летия Омска на Левом берегу омич нашел гигантский гриб весом почти с полкило — 417 граммов. Свой находкой грибник поделился в группе «Грибы. Грибники Омска и Омской области» «Вконтакте».

Находку омич опознал как шампиньон Бернара.

«Редкий гриб с ограниченным ареалом обитания. В Северных регионах России не встречается. Распространен в степных зонах и пустынях, в Казахстане, Монголии, Европе, на морских побережьях Северной Америки, в Денвере. Любит засоленные почвы: прибрежные морские районы, солончаки. В основном обитает в густой траве, укрываясь от солнца так, что виднеются только верхушки шляпок. Может встретиться на газонах, в садах или парках», — написал омич.

Как сообщил грибник, этот шампиньон обладает «картофельным» и слабым грибным запахом. Относится к съедобным грибам 4-й категории — его можно сушить, солить и мариновать.

флора и фауна