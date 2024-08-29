Главный режиссер Малого театра рассказал о первой премьере в новом сезоне

«Уже первая премьера выйдет буквально через две недели — это “Бесприданница” Александра Николаевича Островского, нашего, можно сказать, самого любимого автора Малого театра», — сказал он.
Спектакль состоится 13 сентября.
По его словам, 269-й театральный сезон откроется уже 31 августа «Ревизором» и «Тайнами Мадридского двора». Кроме того, ожидается премьера спектакля «Лев Гурыч Синичкин, или Провинциальная дебютантка», которая будет приурочена к 200-летию здания Малого театра на Театральной площади.
Ранее, 21 августа, художественный руководитель Московского губернского театра (МГТ) и актер Сергей Безруков выступил на торжественной церемонии в честь открытия нового театрального сезона. Он отметил, что в планах на данный момент восемь премьер — вдвое больше, чем в прошлом году. Среди них — «Капитанская дочка» в постановке Безрукова, «Без вины виноватые» Александра Островского, «Дама с собачкой» Антона Чехова, «Дон Жуан» Мольера и другие спектакли.