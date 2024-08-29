Мэрия Уфы сообщила обновлённую праздничную программу 450-летия города

Жителей и гостей Уфы ждёт насыщенная программа, посвященная 450-летию города. В мэрии сообщили уточнённую программу мероприятий.
30 августа в «Арт-Квадрате» в 19.00 откроется трехдневный фестиваль уличных театров «Айда Фест», в его рамках можно будет увидеть более 40 представлений на площадках во всех семи районах города.
В вечерней программе у здания Русского драматического театра выступят духовые оркестры в рамках всероссийского фестиваля «Уфа звучит!». Ведущие творческие коллективы сыграют патриотические произведения. Начало — в 18.00.
В амфитеатре конгресс-холла «Торатау» 30 августа в 19.00 стартует фестиваль «Сердце Евразии». В первый день выступят местные артисты, группы Pizza и «Харизма» (Беларусь), а также Ваня Дмитриенко и Алексей Воробьёв, 31 августа — Элвин Грей, этно-проект Zainetdin, певица Алсу, HammAli & Navai. Завершится фестиваль выступлением народного артиста Башкортостана Николая Баскова.
31 августа, в основной день празднования юбилея, в 12.00 состоится торжественная церемония закладки «Капсулы времени» будущему поколению у стелы «Уфа — город трудовой доблести».
В это же время на площади перед Русдрамтеатром начнётся городской фестиваль «Уфа на все времена». Каждый из семи районов города представит свою программу. А вечерний концерт «Воспевая Уфу» откроет песня, которая определилась по итогам специального конкурса. Её исполнит хор ансамбля «Мирас» и солисты театра песни ГДК «Притяжение». В большом концерте будут участвовать певцы и оркестр национальной гвардии, Екатерина Гусева, Дмитрий Харатьян и Олег Газманов.
Районные мероприятия будут организованы в парках «Дёмский», «Первомайский» и «Волна» с 12.00 до 17.00.
Хедлайнером на площадке перед дворцом культуры «Моторостроитель» станет Полина Гагарина. Певица выступила с инициативой, которую поддержали многие участники концерта, — часть гонорара отправить на поддержку СВО.
Напоминаем, что в связи с проведением юбилейных мероприятий запланированы ограничения движения автотранспорта.
С 18.00 29 августа до 01.00 1 сентября будет закрыт местный проезд вдоль проспекта Октября (от Северного до Южного проезда);
с 20.00 29 августа до 23.59 31 августа — парковка конгресс-холла «Торатау»;
с 15.00 30 августа до 15.00 31 августа — улицы Мусы Гареева и Архитектора Рехмукова (от ул. Рудольфа Нуреева до Комсомольской);
31 августа с 7.00 до 13.00 — ул. Набережная (от Сочинской до Бельского моста);
31 августа с 19.00 до 23.59 — проспект Октября (от Южного проезда до Северного проезда);
с 15.00 до 23.59 31 августа — ул. Первомайская (от Машиностроителей и Коммунаров), ул. Машиностроителей (от Интернациональной до Черниковской), ул. Орджоникидзе (от Машиностроителей до К. Хакимова);
с 17.00 до 24.00 30 августа и с 17.00 до 24.00 31 августа — ул. Заки Валиди (от Гафури до Аксакова), а также ул. Генерал-губернатора Перовского;
с 17.00 до 24.00 31 августа — ул. Новогорная (от бульвара Саид-Галиева до Южного проезда).
В период действия ограничений схемы движения маршрутов общественного транспорта будут изменены (см. слайды). Также могут быть заблокированы выезды из прилегающих дворов. Уфимцев и гостей города просят учитывать вводимые ограничения и заранее планировать свои поездки.