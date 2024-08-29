Мэрия Уфы сообщила обновлённую праздничную программу 450-летия города

В это же время на площади перед Русдрамтеатром начнётся городской фестиваль «Уфа на все времена». Каждый из семи районов города представит свою программу. А вечерний концерт «Воспевая Уфу» откроет песня, которая определилась по итогам специального конкурса. Её исполнит хор ансамбля «Мирас» и солисты театра песни ГДК «Притяжение». В большом концерте будут участвовать певцы и оркестр национальной гвардии, Екатерина Гусева, Дмитрий Харатьян и Олег Газманов.