Бывший молзавод «ВНИМИ-Сибирь» в Омске закрывать не будут

«Продукция под торговой маркой “ВНИМИ-Сибирь” с 1 сентября будет производиться на производственной площадке ООО “МСК “Тюкалинский”. При этом, завод бывшей торговой марки “ВНИМИ-Сибирь” не прекратит свою деятельность, на нем продолжат выпускать сливочное масло и сухое молоко”, — сообщил Николай Дрофа.