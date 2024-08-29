Бывший молзавод «ВНИМИ-Сибирь» в Омске закрывать не будут

Министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области Николай Дрофа рассказал о судьбе производственных мощностей бывшего «ВНИМИ-Сибирь».
Напомним, ранее мы писали о том, что известный молочный бренд выкупил маслосыркомбинат «Тюкалинский». С 1 сентября новый собственник планирует выпускать продукцию торговой марки «ВНИМИ-Сибирь» на своих производственных площадях, а молзавод в Омске, расположенный на Красном пути, закрыть.
По поручению губернатора Виталия Хоценко глава регионального минсельхоза встретился с руководителями обоих предприятий, и в первоначальные планы были внесены коррективы.
«Продукция под торговой маркой “ВНИМИ-Сибирь” с 1 сентября будет производиться на производственной площадке ООО “МСК “Тюкалинский”. При этом, завод бывшей торговой марки “ВНИМИ-Сибирь” не прекратит свою деятельность, на нем продолжат выпускать сливочное масло и сухое молоко”, — сообщил Николай Дрофа.