В Новосибирске из-за сильного тумана задержали рейсы

Из-за сильного тумана в аэропортах Омска, Новокузнецка и Новосибирска были объявлены задержки рейсов. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
Отмечается, что в аэропортах Омска, Новокузнецка и Новосибирска по причине сильного тумана, а также позднего прибытия самолетов, были объявлены задержки авиарейсов таких авиакомпаний, как «Сибирь», «Россия», «Победа», «Смартавиа», «Аэрофлот».
Сообщается, что транспортные прокуратуры Омска, Новокузнецка и Новосибирска организовали надзорные мероприятия.
Ранее «МК в Новосибирске» писал, что из-за тумана самолет из Петербурга не смог приземлиться в Новосибирске.