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В Новосибирске из-за сильного тумана задержали рейсы

Сильный туман массово задержал авиарейсы.

Из-за сильного тумана в аэропортах Омска, Новокузнецка и Новосибирска были объявлены задержки рейсов. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Отмечается, что в аэропортах Омска, Новокузнецка и Новосибирска по причине сильного тумана, а также позднего прибытия самолетов, были объявлены задержки авиарейсов таких авиакомпаний, как «Сибирь», «Россия», «Победа», «Смартавиа», «Аэрофлот».

Сообщается, что транспортные прокуратуры Омска, Новокузнецка и Новосибирска организовали надзорные мероприятия.

Ранее «МК в Новосибирске» писал, что из-за тумана самолет из Петербурга не смог приземлиться в Новосибирске.