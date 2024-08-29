В Новосибирске из-за сильного тумана задержали рейсы

Отмечается, что в аэропортах Омска, Новокузнецка и Новосибирска по причине сильного тумана, а также позднего прибытия самолетов, были объявлены задержки авиарейсов таких авиакомпаний, как «Сибирь», «Россия», «Победа», «Смартавиа», «Аэрофлот».