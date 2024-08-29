В Симферополе ремонтируют двухуровневую развязку возле Объездной дороги

«Развязка позволяет сократить время проезда из Симферопольского района до города, что облегчает доступ к необходимой для жизни социальной инфраструктуре для симферопольцев и жителей Симферопольского района. Теперь будет легче добираться до больниц, школ, детских секций, парков, магазинов и торговых центров», — считают в организации.