В Симферополе ремонтируют двухуровневую развязку возле Объездной дороги

На пересечении Объездной дороги и улицы Куйбышева в Симферополе заканчивают ремонт первой очереди транспортной развязки. На время проведения ремонтных работ одна половина моста останется открытой для движения автомобилей, сообщает ГКУ РК «Служба автомобильных дорог Республики Крым».
Сейчас строители устанавливают перила и барьеры, а также укладывают асфальт. Двухуровневая развязка на окраине города, по словам дорожников, повысит транспортную доступность для жителей Симферопольского района.
«Развязка позволяет сократить время проезда из Симферопольского района до города, что облегчает доступ к необходимой для жизни социальной инфраструктуре для симферопольцев и жителей Симферопольского района. Теперь будет легче добираться до больниц, школ, детских секций, парков, магазинов и торговых центров», — считают в организации.
Развязку собираются отремонтировать за 81 миллион рублей.