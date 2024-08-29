У крымских старшеклассников появится новый предмет

«Новый предмет не будет похож на остальные, он пройдет в виде курса, который состоит из 34 занятий и 4 тематических блоков. Так учителя в доверительной форме во время диалога со школьниками будут рассказывать им о традиционных ценностях, отношениях в семье, психологических аспектах влияния семьи и формировать позитивное отношение к созданию новой ячейки общества», — рассказали в пресс-службе.