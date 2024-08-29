У крымских старшеклассников появится новый предмет

В новом учебном году в российских школах появится предмет «Семьеведение». Крым не станет исключением, поэтому первые занятия для учеников проведут уже в сентябре. Об этом КП-Крым рассказали в пресс-службе Министерства образования республики.
«Семьеведение» будут читать для старшеклассников из 10-х и 11-х классов. Занятия пройдут в рамках «Разговоров о важном» или внеклассной работы. Их задача — формирование семейных ценностей у подрастающего поколения.
«Новый предмет не будет похож на остальные, он пройдет в виде курса, который состоит из 34 занятий и 4 тематических блоков. Так учителя в доверительной форме во время диалога со школьниками будут рассказывать им о традиционных ценностях, отношениях в семье, психологических аспектах влияния семьи и формировать позитивное отношение к созданию новой ячейки общества», — рассказали в пресс-службе.
В министерстве также добавили, что курс появится в школах по случаю Года семьи.