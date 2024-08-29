Нил Янг отменил тур Crazy Horse, потому что «его тело велело ему остановиться»

У меня все было отлично, и мы двигались вперед. Всем нравились концерты. А потом, однажды утром, я просто проснулся в автобусе и сказал: «Я не могу этого делать. Я должен остановиться». При мысли о том, что я выйду на сцену, мне становилось дурно.