«Кино за 7 дней»: режиссеры из 9 стран БРИКС снимут фильмы о Татарстане

Главная задача участников фестиваля — погрузиться в историю, быт и культуру места, придумать свою уникальную историю и воплотить ее в жизнь. Жанр не имеет значения, это могут быть как семейные драмы, так и трагедии, фэнтези, трэш, ужастики и многое другое. На съемки выделяют семь дней, после чего около года происходит этап монтажа короткометражного фильма. Ершов шутит: «Конечно, ни Скорсезе, ни Спилберг к нам не заявлялись, но молодых, талантливых ребят у нас за всё время было немало». Всего за время проведения фестиваля было отснято порядка 30 картин, которые по итогу каждого года объединяли в один фильм-альманах.