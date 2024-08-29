Олбани
+18°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вслед за Казанью Набережные Челны отменили салют на День республики

Завтра Татарстан будет отмечать День республики и накануне стало известно, что в программу празднования внесли изменения в заключительной части. В свете последних событий отменили праздничный салют.

28 августа стало известно об отмене фейерверка в Казани, сегодня об аналогичном решении сообщили в исполкоме Набережных Челнов. Таким образом, народные гуляния в честь Дня города в Казани и Дня республики в Татарстане пройдут без праздничного салюта.

Татарстанцам унывать повода нет: их ожидает насыщенная программа празднования. В Казани для горожан выступят рэпер ST, певица TATARKA, Дима Билан и группа «Братья Грим», а челнинцев ждет выступление Ришата Тухватуллина, певца «L"ONE» и дискотека от радиостанции «Авторадио Набережные Челны» и DMC Максим Лаврушкин из Санкт-Петербурга.

праздники