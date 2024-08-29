Вслед за Казанью Набережные Челны отменили салют на День республики

28 августа стало известно об отмене фейерверка в Казани, сегодня об аналогичном решении сообщили в исполкоме Набережных Челнов. Таким образом, народные гуляния в честь Дня города в Казани и Дня республики в Татарстане пройдут без праздничного салюта.