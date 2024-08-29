В Нальчике прошел концерт академического оркестра Петербургской филармонии

Концерты прошли под управлением главного дирижера Петербургской филармонии народного артиста России Николая Алексеева. Солистами выступили народный артист России, виолончелист Сергей Ролдугин, а также солист Дома музыки, лауреат конкурса имени Чайковского, скрипач Равиль Ислямов.
На фестивале прозвучали сочинения крупнейших композиторов XIX и XX веков — Четвертая симфония Петра Чайковского и Виолончельный концерт Антонина Дворжака. На следующий день оркестр исполнил Третью симфонию Иоганнеса Брамса, фрагменты из оперы «Любовь к трем апельсинам» и Концерт № 1 для скрипки Сергея Прокофьева.
«Играть [в Нальчике] так же ответственно, как и везде, где присутствует или имя Темирканова, или он сам. Надо всегда представлять лучшее, что ты можешь», — поделился Ролдугин.
Он отметил, что проходящее под эгидой имени Темирканова мероприятие по определению может происходить только на высоком и качественном уровне.
В свою очередь, Алексеев напомнил, что коллектив выступает в Нальчике уже второй раз.
«Мы второй раз уже здесь, в прошлом году были. Публика отзывчивая, как нигде. Правда очень приятно сюда приезжать, и мы как-то ответственно к этому подходим. Это не очередной концерт, а знаковый», — сказал он.
Также народный артист назвал ошибочным мнение о том, что молодежь не слушает классическую музыку.
«Это уже лет 20 как ошибочно. Нам не приходится подстраиваться. В Санкт-Петербурге, например, в филармонии, я думаю, две трети зала молодые, а одна треть — те слушатели, которые ходят уже всю жизнь, с молодых своих лет», — объяснил Алексеев.
Ранее, 25 августа, заслуженный коллектив России под управлением Алексеева завершил программу Большого летнего музыкального фестиваля «Сириус». Выступление оркестра на закрытии фестиваля стало традицией с тех пор, как он впервые выступил там в 2022 году. Один из концертов прошел в Большом зале парка науки и искусства «Сириус», солистом выступил Ролдугин.