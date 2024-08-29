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В Нальчике прошел концерт академического оркестра Петербургской филармонии

Академический симфонический оркестр Санкт-Петербургской филармонии им. Д. Д. Шостаковича выступил с концертами в Нальчике. Они состоялись 28 и 29 августа в рамках фестиваля «Темиркановские вечера», посвященного памяти выдающегося дирижера народного артиста СССР Юрия Темирканова.

Концерты прошли под управлением главного дирижера Петербургской филармонии народного артиста России Николая Алексеева. Солистами выступили народный артист России, виолончелист Сергей Ролдугин, а также солист Дома музыки, лауреат конкурса имени Чайковского, скрипач Равиль Ислямов.

На фестивале прозвучали сочинения крупнейших композиторов XIX и XX веков — Четвертая симфония Петра Чайковского и Виолончельный концерт Антонина Дворжака. На следующий день оркестр исполнил Третью симфонию Иоганнеса Брамса, фрагменты из оперы «Любовь к трем апельсинам» и Концерт № 1 для скрипки Сергея Прокофьева.

«Играть [в Нальчике] так же ответственно, как и везде, где присутствует или имя Темирканова, или он сам. Надо всегда представлять лучшее, что ты можешь», — поделился Ролдугин.

Он отметил, что проходящее под эгидой имени Темирканова мероприятие по определению может происходить только на высоком и качественном уровне.

В свою очередь, Алексеев напомнил, что коллектив выступает в Нальчике уже второй раз.

«Мы второй раз уже здесь, в прошлом году были. Публика отзывчивая, как нигде. Правда очень приятно сюда приезжать, и мы как-то ответственно к этому подходим. Это не очередной концерт, а знаковый», — сказал он.

Также народный артист назвал ошибочным мнение о том, что молодежь не слушает классическую музыку.

«Это уже лет 20 как ошибочно. Нам не приходится подстраиваться. В Санкт-Петербурге, например, в филармонии, я думаю, две трети зала молодые, а одна треть — те слушатели, которые ходят уже всю жизнь, с молодых своих лет», — объяснил Алексеев.

Ранее, 25 августа, заслуженный коллектив России под управлением Алексеева завершил программу Большого летнего музыкального фестиваля «Сириус». Выступление оркестра на закрытии фестиваля стало традицией с тех пор, как он впервые выступил там в 2022 году. Один из концертов прошел в Большом зале парка науки и искусства «Сириус», солистом выступил Ролдугин.