400 тетрадей и коробки с ручками: Как мама из Ростовской области, воспитавшая 43 ребенка, готовит детей к 1 сентября

В Миллерово Ростовской области Наталью Музенитову знают и в детских садах, и в школе, и в опеке. 74-летняя женщина — настоящая супермама. За всю жизнь она воспитала 43 ребенка, из них только пять — родные по крови. Наталья Ивановна говорит, что ребята дают ей силы. Благодаря детям она себя чувствует себя моложе.