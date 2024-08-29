400 тетрадей и коробки с ручками: Как мама из Ростовской области, воспитавшая 43 ребенка, готовит детей к 1 сентября

В Миллерово Ростовской области Наталью Музенитову знают и в детских садах, и в школе, и в опеке. 74-летняя женщина — настоящая супермама. За всю жизнь она воспитала 43 ребенка, из них только пять — родные по крови. Наталья Ивановна говорит, что ребята дают ей силы. Благодаря детям она себя чувствует себя моложе.
МАТЬ ОТПРАВИЛА В ПРИЮТ, КОГДА ПОТЕРЯЛ СЛУХ.
Впервые Наталья усыновила мальчика после того, как ее младший сын перенес тяжелую болезнь.
— Мне тогда приснилась Богородица. Во сне она сказала, что сын будет жить, если спасу другого ребенка.
Тогда Наталья не понимала — кого и как она должна спасти. А спустя пару лет судьба сложилась так, что она с мужем усыновила малыша. Женщина считает, что тот ее сон был именно об этом.
С тех пор семья Музенитовых начала забирать мальчишек и девчонок из детских домов. У многих из них есть проблемы со здоровьем.
Например, год назад Наталия Ивановна взяла под опеку глухого мальчика. В раннем детстве он жил с родной мамой. Но вскоре серьезно заболел и потерял слух. Женщина отдала ребенка в приют. Непонятно, как бы сложилась судьба малыша, если бы не доброе сердце Натальи Ивановны.
— Сыну уже семь лет. Я научила его понимать некоторые слова по губам. Пока мы с ним не освоили язык жестов, в ближайших планах — записаться на курсы.
Особенность ребенка не мешает ему и его приемной маме общаться. Наталия говорит, что они прекрасно друг друга понимают без слов.
— А разве может быть иначе? Мама всегда знает, что нужно ее ребенку.
«ИЗ 700 РУЧЕК ОСТАЛОСЬ 50».
Многие ребята, которым женщина своей любовью подарила путевку в жизнь, сами стали родителями. А Наталья Ивановна — бабушкой 37 внуков и прабабушкой девяти малышей!
При этом она остается мамой еще двенадцати школьников!
— Кто-то из ребят у меня — на домашнем обучении, кто-то идет в школу. В первый класс в этом году никого не провожаю. Два брата-двойняшки идут во второй класс. Есть четвероклассница, шестиклассники и девятиклассники. В общем, полный набор.
Наталия смеется, что подготовку к новому учебному году начинает в конце предыдущего.
— Покупки начинаются уже в мае. Собрать в школу всех детей сразу финансово тяжело. Поэтому заранее, постепенно, в течение лета приобретаю канцтовары, форму и так далее. Только обувь советую покупать в конце августа и ни неделей раньше. Дети быстро растут, поэтому можно прогадать с размером.
Сейчас у супермамы уже все готово к школе.
— В этом году взяла 400 тетрадей, несколько сотен обложек. Точное количество ручек даже не назову. Но не меньше, чем в прошлом году. В 2023 купила 700 штук — к июню осталось только 50. Так что, ручки покупаем коробками.
1 СЕНТЯБРЯ — ВСЕГДА ПРАЗДНИК.
Наталья Ивановна говорит, что для ее большой семьи начало учебного года — всегда праздник, который принято отмечать.
— Мы уже купили продукты для салатов, заказали торты. После линейки обязательно соберемся за праздничным обедом.
Кстати, за оценки мама никогда не ругает. Но это не значит, что она не умеет быть строгой.
— Если нужно за что-то наказать, забираю телефон на несколько часов. К счастью, такие случаи по пальцам можно пересчитать. Мы живем дружно. Дети чувствуют, когда их любят, и отвечают взаимностью!