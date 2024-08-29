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400 тетрадей и коробки с ручками: Как мама из Ростовской области, воспитавшая 43 ребенка, готовит детей к 1 сентября

Одна и самых многодетных мам из Ростовской области рассказала о подготовке к школе.

Источник: Комсомольская правда

В Миллерово Ростовской области Наталью Музенитову знают и в детских садах, и в школе, и в опеке. 74-летняя женщина — настоящая супермама. За всю жизнь она воспитала 43 ребенка, из них только пять — родные по крови. Наталья Ивановна говорит, что ребята дают ей силы. Благодаря детям она себя чувствует себя моложе.

МАТЬ ОТПРАВИЛА В ПРИЮТ, КОГДА ПОТЕРЯЛ СЛУХ.

Впервые Наталья усыновила мальчика после того, как ее младший сын перенес тяжелую болезнь.

— Мне тогда приснилась Богородица. Во сне она сказала, что сын будет жить, если спасу другого ребенка.

Тогда Наталья не понимала — кого и как она должна спасти. А спустя пару лет судьба сложилась так, что она с мужем усыновила малыша. Женщина считает, что тот ее сон был именно об этом.

С тех пор семья Музенитовых начала забирать мальчишек и девчонок из детских домов. У многих из них есть проблемы со здоровьем.

Дети пойдут в школу нарядные! Фото: из архива семьи

Например, год назад Наталия Ивановна взяла под опеку глухого мальчика. В раннем детстве он жил с родной мамой. Но вскоре серьезно заболел и потерял слух. Женщина отдала ребенка в приют. Непонятно, как бы сложилась судьба малыша, если бы не доброе сердце Натальи Ивановны.

— Сыну уже семь лет. Я научила его понимать некоторые слова по губам. Пока мы с ним не освоили язык жестов, в ближайших планах — записаться на курсы.

Особенность ребенка не мешает ему и его приемной маме общаться. Наталия говорит, что они прекрасно друг друга понимают без слов.

— А разве может быть иначе? Мама всегда знает, что нужно ее ребенку.

В семье любят отмечать праздники красиво и весело! Фото: из архива семьи

«ИЗ 700 РУЧЕК ОСТАЛОСЬ 50».

Многие ребята, которым женщина своей любовью подарила путевку в жизнь, сами стали родителями. А Наталья Ивановна — бабушкой 37 внуков и прабабушкой девяти малышей!

При этом она остается мамой еще двенадцати школьников!

— Кто-то из ребят у меня — на домашнем обучении, кто-то идет в школу. В первый класс в этом году никого не провожаю. Два брата-двойняшки идут во второй класс. Есть четвероклассница, шестиклассники и девятиклассники. В общем, полный набор.

Наталия смеется, что подготовку к новому учебному году начинает в конце предыдущего.

Все дети в семье занимаются творчеством. Фото: из архива семьи

— Покупки начинаются уже в мае. Собрать в школу всех детей сразу финансово тяжело. Поэтому заранее, постепенно, в течение лета приобретаю канцтовары, форму и так далее. Только обувь советую покупать в конце августа и ни неделей раньше. Дети быстро растут, поэтому можно прогадать с размером.

Сейчас у супермамы уже все готово к школе.

— В этом году взяла 400 тетрадей, несколько сотен обложек. Точное количество ручек даже не назову. Но не меньше, чем в прошлом году. В 2023 купила 700 штук — к июню осталось только 50. Так что, ручки покупаем коробками.

1 СЕНТЯБРЯ — ВСЕГДА ПРАЗДНИК.

Наталья Ивановна говорит, что для ее большой семьи начало учебного года — всегда праздник, который принято отмечать.

— Мы уже купили продукты для салатов, заказали торты. После линейки обязательно соберемся за праздничным обедом.

Наталья Ивановна дала путевку в жизнь тем ребятам, которые оказались не нужны родным матерям. Фото: из архива семьи

Кстати, за оценки мама никогда не ругает. Но это не значит, что она не умеет быть строгой.

— Если нужно за что-то наказать, забираю телефон на несколько часов. К счастью, такие случаи по пальцам можно пересчитать. Мы живем дружно. Дети чувствуют, когда их любят, и отвечают взаимностью!