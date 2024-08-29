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В Башкирии водителю автобуса дали срок за ДТП, в котором пострадала 12-летняя девочка

Источник: ГОРОБЗОР.Ру

Бирский межрайонный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии, он признан виновным в ДТП, в котором пострадал несовершеннолетний.

Напомним, в апреле этого года мужчина за рулем автобуса марки «ПАЗ» на улице Коммунистической в Бирске, сбил 12-летнюю девочку, перебегавшую проезжую часть. В результате аварии здоровью ребенка причинен тяжкий вред.

Подсудимый признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде 1 года ограничения свободы, а также лишил водительских прав на тот же период.