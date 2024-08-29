Газовики вместе с приставами нагрянули в дома волгоградцев за долги

Как сообщили в пресс-службе ГУ ФССП по Волгоградской области, граждане не торопились погашать задолженность за газ даже несмотря на комплекс мер принудительного исполнения. Из-за этого специалисты ресурсоснабжающей организации обратились в суд с требованием получить доступ к месту врезки внутридомового газового оборудования для того, чтобы перекрыть доступ к газу.
Иск был удовлетворен в полном объеме, однако неплательщики не выполнили добровольно решение суда. В результате судебный пристав-исполнитель направил волгоградцам постановления о возбуждении исполнительных производств. После того, как должники проигнорировали законные требования, их уведомили об исполнительных действиях.
В указанное время газовики совместно с судебными приставами посетили квартиры должников и отключили их от газа. В настоящее время решения суда исполнены.