Газовики вместе с приставами нагрянули в дома волгоградцев за долги

Как сообщили в пресс-службе ГУ ФССП по Волгоградской области, граждане не торопились погашать задолженность за газ даже несмотря на комплекс мер принудительного исполнения. Из-за этого специалисты ресурсоснабжающей организации обратились в суд с требованием получить доступ к месту врезки внутридомового газового оборудования для того, чтобы перекрыть доступ к газу.