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Газовики вместе с приставами нагрянули в дома волгоградцев за долги

Волгоградские приставы оказали содействие сотрудникам газовых служб в том, чтобы попасть в квартиры должников за ЖКУ. Один из них не оплатил 57 000 рублей, а второй — 52 000 рублей.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ФССП по Волгоградской области, граждане не торопились погашать задолженность за газ даже несмотря на комплекс мер принудительного исполнения. Из-за этого специалисты ресурсоснабжающей организации обратились в суд с требованием получить доступ к месту врезки внутридомового газового оборудования для того, чтобы перекрыть доступ к газу.

Иск был удовлетворен в полном объеме, однако неплательщики не выполнили добровольно решение суда. В результате судебный пристав-исполнитель направил волгоградцам постановления о возбуждении исполнительных производств. После того, как должники проигнорировали законные требования, их уведомили об исполнительных действиях.

В указанное время газовики совместно с судебными приставами посетили квартиры должников и отключили их от газа. В настоящее время решения суда исполнены.