Вход в Ленинградский зоопарк будет бесплатным 2 сентября для посетителей до 18 лет

К слову, ранее в пресс-службе Гатчинского дворца рассказали, что с 1 сентября мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет смогут его посетить всего за один рубль. Это стало возможным благодаря участию культурного учреждения в акции «Серебряный возраст». Однако для этого необходимо быть пользователем «Единой карты петербуржца». Так, ознакомиться с историческими интерьерами дворца можно будет вплоть до 28 февраля 2025 года.