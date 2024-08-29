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Вход в Ленинградский зоопарк будет бесплатным 2 сентября для посетителей до 18 лет

Зверинец из Северной столицы подготовил подарок к началу учебного года.

Источник: Пиотровский Online — Telegram

Вход в Ленинградский зоопарк будет бесплатным 2 сентября. Безвозмездно познакомиться с животными разрешат посетителям до 18 лет. Такой подарок для юных жителей города решили сделать к началу учебного года. Об этом в своем Telegram-канале сообщил вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский.

— С собой нужно принести подтверждающий документ — ученический билет, справку из школы, свидетельство о рождении или паспорт, — говорится в сообщении.

Со 2 сентября также изменится режим работы Ленинградского зоопарка. Он будет открыт для посетителей каждый день с 10:00 до 20:00.

К слову, ранее в пресс-службе Гатчинского дворца рассказали, что с 1 сентября мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет смогут его посетить всего за один рубль. Это стало возможным благодаря участию культурного учреждения в акции «Серебряный возраст». Однако для этого необходимо быть пользователем «Единой карты петербуржца». Так, ознакомиться с историческими интерьерами дворца можно будет вплоть до 28 февраля 2025 года.

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