В Екатеринбурге пять трамвайных маршрутов прекратят движение

В Екатеринбурге с полуночи 7 сентября до 5:00 9 сентября 2024 года пять трамвайных маршрутов прекратят движение. Причиной стал ремонт трамвайных путей на переезде по улице Сиреневый бульвар, 2. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
— Будет ограничено движение трамваев № 8, 12, 13, 15, 23, следующих по улицам Гагарина, Малышева, Сыромолотова от остановки «УрФУ» до конечной станции «40 лет ВЛКСМ» в обоих направлениях, — рассказали в администрации.
Также в пресс-службе просят заранее спланировать свой маршрут. Напомним, что с 20 по 22 июля проводился ремонт трамвайных путей на перекрестке улицы Титова и Рижского переулка. Тогда перестал ходить трамвай № 9, а маршруты № 1, 14, 15, 17 изменили.