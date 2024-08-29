В Екатеринбурге пять трамвайных маршрутов прекратят движение

В Екатеринбурге с полуночи 7 сентября до 5:00 9 сентября 2024 года пять трамвайных маршрутов прекратят движение. Причиной стал ремонт трамвайных путей на переезде по улице Сиреневый бульвар, 2. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.