SHOT: сын экс-замглавы Минобороны Попова два года торговал военным снаряжением

Задержанный генерал родился в Красноярске, окончил Алма-Атинское высшее общевойсковое командное училище, сейчас ему 67 лет. В 1990-х он начал карьеру в МЧС, в итоге вырос до заместителя министра (занимал место с 2008-го по 2013 год). Затем перешел в Минобороны на должность помощника министра Сергея Шойгу, в тот же год стал его заместителем. В его подчинении были управления по инновационным технологиям, а также военный научно-исследовательский испытательный центр робототехники.