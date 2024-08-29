Запланированы концерты, выставки и мастер-классы: международный джазовый фестиваль в Челябинске растянут на четыре дня

Международный джазовый фестиваль «Какой удивительный мир» начнется в Челябинске 1 сентября и будет проходить четыре дня. В его рамках запланированы не только стрит-парад и концерты, но и различные лекции, выставки и мастер-классы.
— Это одно из самых ярких и значимых событий в регионе. К нам приезжают джазовые звезды первой величины, а также талантливые музыканты из разных уголков России. Особенность фестиваля «Какой удивительный мир» — показать многообразие стилей и направлений в джазовой музыке. Здесь каждый сможет открыть для себя новые музыкальные грани, «окунувшись» в море джазовых мелодий, — рассказала пресс-секретарь Челябинской филармонии Ирина Кабанова.
Старт фестивалю 1 сентября даст ежегодный стрит-парад с участием музыкантов, танцоров и актеров. Свое шествие они начнут в 13:00 — пройдут от сцены у Главпочтамта по пешеходной части улицы Кирова до набережной реки Миасс.
Далее музыкальную эстафету подхватит джазовый марафон в сквере Искусств. Здесь с 14:00 выступят популярные квартеры, группы, ансамбли и оркестры («Флейты Челябинска», Ghost Radio, The Joys и многие другие).