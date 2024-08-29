Запланированы концерты, выставки и мастер-классы: международный джазовый фестиваль в Челябинске растянут на четыре дня

— Это одно из самых ярких и значимых событий в регионе. К нам приезжают джазовые звезды первой величины, а также талантливые музыканты из разных уголков России. Особенность фестиваля «Какой удивительный мир» — показать многообразие стилей и направлений в джазовой музыке. Здесь каждый сможет открыть для себя новые музыкальные грани, «окунувшись» в море джазовых мелодий, — рассказала пресс-секретарь Челябинской филармонии Ирина Кабанова.