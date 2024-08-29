В Иркутске на улицах Пролетарская и Володарского завершился комплексный ремонт

— Всего в этом году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Иркутске обновим 26 участков городских улиц: четыре из них уже сданы, 11 объектов — в высокой степени готовности, которая превышает 70%. Поручил к началу учебного года завершить основные работы в центральной части города, чтобы не создавать помех транспорту, — отметил мэр Руслан Болотов.