В Иркутске на улицах Пролетарская и Володарского завершился комплексный ремонт

В Иркутске комиссия провела приемку отремонтированных улиц Пролетарская и Володарского. Как сообщили в администрации города, работы выполнили по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» и закончили раньше срока. Комиссия оценила результат и не нашла замечаний.
— Всего в этом году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Иркутске обновим 26 участков городских улиц: четыре из них уже сданы, 11 объектов — в высокой степени готовности, которая превышает 70%. Поручил к началу учебного года завершить основные работы в центральной части города, чтобы не создавать помех транспорту, — отметил мэр Руслан Болотов.
Что касается улиц Пролетарская и Володарского, то на них дорожники положили асфальт, поставили знаки, облагородили газоны. Рабочие занимаются благоустройством буквально днем и ночью. Более чем на 50% завершены улицы Ленинградская, Байкальская, Трудовая, 20-й Советский переулок и объездная Ново-Ленино. Скоро будут готовы к сдаче участки на — Литвинова, Малая Роза, Чайковского, Горького, Академическая.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в областном центре продлят ограничение на проезд на двух участках улицы Баррикад. Это связано с проведением неотложных работ.