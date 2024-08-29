Екатерина Мизулина проверила цены на тетради и ручки в Сочи

Мизулина также отметила, что многие заказывают канцелярские товары на маркетплейсах. Сама Екатерина также ознакомилась с ассортиментом и ценами в Интернете и нашла зеленые тетрадки по пять рублей. Однако она отметила, что на это нужно потратить время.