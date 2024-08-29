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Екатерина Мизулина проверила цены на тетради и ручки в Сочи

По канцелярским магазинам Сочи прошла Екатерина Мизулина.

Источник: соцсети

Директор Лиги безопасного Интернета и член Общественной палаты России Екатерина Мизулина прошлась по магазинам Сочи. Целью ее визитов стала проверка цен на канцелярские товары.

В первую очередь Мизулина смотрела стоимость тетрадей и ручек. Екатерина рассказала, что не нашла ни одной ручки дешевле 39 рублей.

«Цены такие же, как и во многих регионах. Тетрадки 48 и 96 листов стоят очень дорого, особенно, если брать много, 10−15 тетрадей сразу», — сказала глава Лиги безопасного Интернета.

Мизулина также отметила, что многие заказывают канцелярские товары на маркетплейсах. Сама Екатерина также ознакомилась с ассортиментом и ценами в Интернете и нашла зеленые тетрадки по пять рублей. Однако она отметила, что на это нужно потратить время.

«Мне кажется, что нужно на эту продукцию вводить государственное регулирование цен. Я понимаю, что мы живем в рыночной экономике. Бизнес есть бизнес, но должны быть определенные приоритеты у государства. Для многих семей цены просто неподъемные», — заключила Екатерина Мизулина.

Общественный деятель также отметила, что пообщалась с жителями Сочи. По ее словам, многие из них потратили на покупку канцелярии к школе семь-восемь тысяч рублей.