В Крыму объявили штормовое предупреждение из-за грозы

На 30 августа в Крыму объявили штормовое предупреждение из-за грозовых облаков. В течение пятницы синоптики ожидают локальные грозы с ливнями и порывами ветра. Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по республике.
«По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, утром и днем 30 августа в Крыму ожидаются локальные сильные ливни, грозы, град, шквалистое усиление ветра 20−25 м/с», — сообщает ведомство.
Напомним, в конце августа Крым настигла Черноморская депрессия. По всей территории полуострова наблюдается повышенная облачность, возможны локальные осадки. При этом, резкого похолодания ждать не стоит. В Крыму сохранится высокая температура воздуха до +30 градусов.