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В Крыму объявили штормовое предупреждение из-за грозы

МЧС Крыма выпустило штормовое предупреждение на 30 августа.

Сейчас в Олбани: +18° 4 м/с 64% 761 мм рт. ст. +16°
Источник: Комсомольская правда

На 30 августа в Крыму объявили штормовое предупреждение из-за грозовых облаков. В течение пятницы синоптики ожидают локальные грозы с ливнями и порывами ветра. Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по республике.

«По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, утром и днем 30 августа в Крыму ожидаются локальные сильные ливни, грозы, град, шквалистое усиление ветра 20−25 м/с», — сообщает ведомство.

Напомним, в конце августа Крым настигла Черноморская депрессия. По всей территории полуострова наблюдается повышенная облачность, возможны локальные осадки. При этом, резкого похолодания ждать не стоит. В Крыму сохранится высокая температура воздуха до +30 градусов.