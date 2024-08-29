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Проезд около Дворца спорта перекроют 30 и 31 августа

Здесь пройдет турнир по баскетболу.

Источник: Комсомольская правда

Местный проезд около Дворца спорта на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде перекроют 30 и 31 августа. Ограничения связаны с проведением турнира по баскетболу, сообщает пресс-служба мэрии.

Согласно информации, в эти дни нельзя будет проехать рядом с КРК «Нагорный» с 7 утра до 22 часов. Автомобилистам рекомендуют заранее ознакомиться со схемой движения.

Отметим, что подобное ограничение не является новшеством и вводится регулярно — например, при проведении домашних матчей ХК «Торпедо» или иных спортивных мероприятий.