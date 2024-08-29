Опубликована программа празднования 435-летия Волгограда в городском парке

В ближайшие выходные все желающие смогут присоединиться к занятиям по кундалини-йоге на кинолужайке в парке. Кроме того, в дни празднования 435-летия Волгограда на общественном пространстве будут работать выставки местных художников. Здесь посетители смогут приобрести понравившиеся картины.