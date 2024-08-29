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Опубликована программа празднования 435-летия Волгограда в городском парке

31 августа и 1 сентября волгоградцев ждут различные активности на территории Комсомольского сада, городского сада и площади с памятником трамваю.

В ближайшие выходные все желающие смогут присоединиться к занятиям по кундалини-йоге на кинолужайке в парке. Кроме того, в дни празднования 435-летия Волгограда на общественном пространстве будут работать выставки местных художников. Здесь посетители смогут приобрести понравившиеся картины.

В субботу, 31 августа, в горсаду состоится первый городской бал-маскарад «Очей очарованье», посвященный 225-летию А. С. Пушкина. Народные умельцы представят свои работы на «Ярмарке Мастеров»: площадка будет работать с 11.00 до 20.00.

1 сентября с 10.00 у волгоградцев появится возможность бесплатно проверить зрение в выездной лаборатории. Опытные офтальмологи ответят на все интересующие вопросы и дадут советы о том, как сохранить здоровье глаз.

Вечером на главной сцене выступят местные творческие коллективы, завершится празднование Дня города танцевальным open-air.

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