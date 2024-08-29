Бал-маскарад, рок-концерт и танцевальный опен-эйр: программа мероприятий на День города в Волгограде 31 августа и 1 сентября 2024

День города 2024 в Волгограде начнут отмечать в последние выходные лета — 31 августа и 1 сентября. В программе мероприятий — первый парковый бал-маскарад, ярмарка мастеров, рок-концерт, танцевальный опен-эйр и развлечения для всей семьи. Сайт volgograd.kp.ru подскажет, куда сходить в Волгограде и как отметят День города в выходные 31 августа и 1 сентября 2024. События развернутся в Горсаду и ЦПКиО.
Свое 435-летие город-герой встретит детскими, спортивными культурными и патриотическими мероприятиями и на этот раз без салюта. Праздничная программа на День города в Волгограде продлится среди недели и в выходные 7 и 8 сентября 2024 года.
— В этом году принято решение традиционные массовые гуляния в День города заменить детскими, спортивными, культурными и патриотическими мероприятиями, основная часть которых пройдет с 1 по 9 сентября на различных площадках города, рассказали в мэрии.
Программа мероприятий на День города 2024 в Волгограде 31 августа
Главные мероприятия праздника на День города в Волгограде 31 августа 2024 пройдут в Горсаду. Отмечать будут с 10.00 до 20.00. В 10.00 волгоградцев приглашают бесплатно позаниматься кундалини-йогой на кинолужайке. В полдень на аллеях парка развернутся выставки работ волгоградских фотографов в формате фотосушки и вернисажи художников, с 11.00 — ярмарка мастеров.
Ко дню города 2024 в Волгограде Горсад подготовил очень красивый подарок — первый парковый бал-маскарад «Очей очарование». Дамы в кринолинах и их кавалеры будут танцевать вальс, полонез и кадриль под открытым небом. Также в программе трехчасового бала — дефиле нарядов, конкурс на лучшую маску, выбор Королевской пары. Тех, кто не умеет танцевать этому научат. Начало бала в Горсаду — в субботу 31 августа 2024 в 17.00. Организаторы обещают зрелищное начало и атмосферу времен Пушкина и Лермонтова.
В ЦПКиО Волгограда 31 августа 2024 в 10.00 от главной сцены стартует забег с портфелями в канун Дня знаний. В это же время у колеса обозрения нейростритарт для детей. Каждый час с 13.00 до 17.00 для малышей по традиции устроят пенные вечеринки. В 16.00 начнется фестиваль «Знание — сила». Завершит день в 20.00 последняя летняя дискотека.
Вход на все мероприятия в парках свободный.
Программа мероприятий на День города 2024 в Волгограде 1 сентября
В воскресенье, 1 сентября 2024 в Горсаду Волгограда можно будет с 10.00 бесплатно заняться йогой и проверить зрение. К полудню откроются выставки и ярмарка мастеров. В 17.00 горожан приглашают на уРОКи РОКа. На главной сцене парка выступит группа «Дёрти квин». Конкурс рисунков на асфальте для детворы начнется в 17.30 возле «Зайки». В 19.00 продолжит празднование Дня города в первый день осени группа «Странники». И с 21.00 до 23.00 в Горсаду — танцевальный Оpen-air для любителей сальсы и бачаты на Круглой площади.
1 сентября 2024 в ЦПКиО Волгограда также пройдут детские пенные вечеринки — начало каждый час с 13.00 до 17.00. В 15.00 у главной сцены начнется большая спортивная программа, в 18.00 — игротека у свадебной карусели. На главной сцене парка в 18 часов начнется концерт группы «Стереостепь» и в 20.00 — дискотека.
Вход на все мероприятия в парках свободный.