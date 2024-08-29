Бал-маскарад, рок-концерт и танцевальный опен-эйр: программа мероприятий на День города в Волгограде 31 августа и 1 сентября 2024

В воскресенье, 1 сентября 2024 в Горсаду Волгограда можно будет с 10.00 бесплатно заняться йогой и проверить зрение. К полудню откроются выставки и ярмарка мастеров. В 17.00 горожан приглашают на уРОКи РОКа. На главной сцене парка выступит группа «Дёрти квин». Конкурс рисунков на асфальте для детворы начнется в 17.30 возле «Зайки». В 19.00 продолжит празднование Дня города в первый день осени группа «Странники». И с 21.00 до 23.00 в Горсаду — танцевальный Оpen-air для любителей сальсы и бачаты на Круглой площади.