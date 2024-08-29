В Екатеринбурге 1 сентября запретят продажу алкоголя

Гуляния в честь праздника состоятся в Ван-зоне парка Маяковского. Постановление о запрете продажи алкоголя уже подписал глава города Алексей Орлов.
Купить спиртные напитки будет нельзя в границах улиц Луганской — Машинной — Ткачей — Яламова — Базового переулка. Ограничения вводятся с 08:00 до 21:00.
Сообщается, что горожан в этот день ждут 28 национальных и межнациональных подворий. Уральцы смогут узнать о культуре разных народов, познакомиться с их бытом и костюмами. Для екатеринбуржцев проведут мастер-классы и концерт.