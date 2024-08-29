Сэм Смит поделился со слушателями новой версией песни I"m Not The Only One с участием Тэен из K-pop-группы Girls" Generation. Перевыпуск трека приурочен к 10-летнему юбилею дебютного альбома Смита In The Lonely Hour (2014).
В обновленном треке появились строчки на корейском языке, пишет NME.
Этот релиз стал второй новой версией I"m Not The Only One, которую Сэм Смит представил за последнее время. До этого он записал вариацию трека с участием Алиши Киз.
Недавно Ариана Гранде тоже отпраздновала десятилетний юбилей своей пластинки My Everything (2014), переиздав ее в расширенном варианте.