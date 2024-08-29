В Евпатории из-за подтопления путей перестали ходить три трамвайных маршрута

Напомним, в конце августа Крым настигла Черноморская депрессия. По всей территории полуострова наблюдается повышенная облачность, возможны локальные осадки. При этом, резкого похолодания ждать не стоит. В Крыму сохранится высокая температура воздуха до +30 градусов.