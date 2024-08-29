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В Евпатории из-за подтопления путей перестали ходить три трамвайных маршрута

Из-за ливня в Евпатории подтопило трамвайные пути 29 августа.

Источник: Комсомольская правда

В четверг, 29 августа, из-за ливня в Евпатории подтопило трамвайные пути. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

«Временно остановлено движение трамваев по маршрутам № 1 и № 2. Движение трамвая по маршруту № 4 остановлено до конца дня», — говорится в сообщении.

Как пояснили в администрации, причиной таких ограничений стало подтопление путей.

Напомним, на 30 августа в Крыму объявили штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют локальные сильные ливни, грозы, град и усиление ветра до 20−25 м/с.

Напомним, в конце августа Крым настигла Черноморская депрессия. По всей территории полуострова наблюдается повышенная облачность, возможны локальные осадки. При этом, резкого похолодания ждать не стоит. В Крыму сохранится высокая температура воздуха до +30 градусов.