В Евпатории из-за подтопления путей перестали ходить три трамвайных маршрута

В четверг, 29 августа, из-за ливня в Евпатории подтопило трамвайные пути. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
«Временно остановлено движение трамваев по маршрутам № 1 и № 2. Движение трамвая по маршруту № 4 остановлено до конца дня», — говорится в сообщении.
Как пояснили в администрации, причиной таких ограничений стало подтопление путей.
Напомним, на 30 августа в Крыму объявили штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют локальные сильные ливни, грозы, град и усиление ветра до 20−25 м/с.
Напомним, в конце августа Крым настигла Черноморская депрессия. По всей территории полуострова наблюдается повышенная облачность, возможны локальные осадки. При этом, резкого похолодания ждать не стоит. В Крыму сохранится высокая температура воздуха до +30 градусов.