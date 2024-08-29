Отключения воды, газа и электричества в Челябинске 30 августа

Коммунальные службы Челябинска сообщили о плановых отключениях воды, газа и электричества 30 августа 2024 года, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на ЕДДС-112.
КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН.
Отключение электроэнергии:
— ч/с: пр. Победы, 1−29, 42; Можайская, 28−37; Мосальская, 4, 6 — с 08:30 до 16.00.
КУРЧАТОВСКИЙ РАЙОН.
Отключение газоснабжения:
— Солнечная, 42 (подъезды 3, 4), 44 (подъезды 1−4) — с 09.00 до 17.00.
ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН.
Отключение газоснабжения:
— Пограничная, 11 (подъезды 1−4); 9 Мая, 24 (подъезды 1−4) — с 09.00 до 17.00.
Отключение электроэнергии:
— ч/с: Кольцевая, 1-В, 1-Г, 3−17, 16 — с 08.00 до 16.00;
— Дзержинского, 113−125 (нечет.); Вагнера, 91 — с 08.00 до 18.00.
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ РАЙОН.
Отключение водоснабжения:
— ч/с: Ряжская, 1−22; Урожайная, 1−21; 32-й Годовщины Октября, 9−112; 26 Бакинских Комиссаров, 125−141; Пинская; Днестровская; Бузулукская; Морская, 12, 14, 16, 16-А, 16-Б, 18, 20, 20-Б, 22, 24; Талалихина, 17, 19, 19-А, 21; Молодежная, 26, 28, 30, 32, 34 — с 09.00 до 15.00.
СОВЕТСКИЙ РАЙОН.
Отключение водоснабжения:
— Воровского, 55 — с 09:30 до 15.00;
— Тимирязева, 4, 6, 8, 10, 17, 24; пр. Ленина, 29-А, 33-А; 3-го Интернационала, 128-А — с 09.00 до 17.00;
— ч/с: Железнодорожная — с 09:30 до 17.00.
Отключение электроэнергии:
— ч/с: Плужная, 1−18; Каменогорская, 3, 4; Лунная, 42, 44, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 57; Карпинского, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 28, 30; Поселковая, 9, 11, 13, 22−40; Кузнечная, 15−26 — с 08.00 до 16.00;
— ч/с: Мебельная, 29, 31, 33; Белорецкая, 13−35 (нечет.), 32; Донбасская, 10−30 (чет.); Новосельская, 11−23; пер.1-й Белорецкий, 1−14; пер.2-й Белорецкий; Вольская, 1−28; Керченская, 16−33; Каширская, 1−28; Гайдара, 18−28 (чет.) — с 08.00 до 17.00.
ТРАКТОРОЗАВОДСКИЙ РАЙОН.
Отключение газоснабжения:
— Котина, 11 (подъезды 4−6); пер. Передовой, 7 (подъезды 3, 4) — с 09.00 до 17.00.
Отключение электроэнергии:
— Танкистов, 134; ч/с: Танкистов, 122, 124, 126; Катерная, 67−90; Фабрично-Заводская, 36−48, 53−69; Транзитная, 1−24; пер.1-й Катерный; пер.2-й Катерный; пер. Магистральный, 18, 20; пер. Поршневой, 17 — с 09.00 до 17.00.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН.
Отключение электроэнергии:
— Труда, 5-А, 5-Б; 3-го Интернационала, 59-А; Постышева, 2/2 — с 09.00 до 17.00;
— МБУ ДОД СДЮСШ № 11; ч/с: Михайловская; Радужная, 2-а-19; Прибрежная, 4, 6; Покровская, 1−11, 6; Веселая, 1−65; Гидрострой, 1−28, Парковая, 10, 11, 13, 15, 21−37; Тенистая, 8−16; Ягодная, 2−9; Ленина, 23−70; Северная, 3-Б, 3-В, 4-А, 15, 15-А, 19, 21−56; Степная, 1−36; Трактовая; Центральная, 1 — с 08.00 до 18.00.
ОТКЛЮЧЕНИЕ СВЕТОФОРОВ.
Плановые работы не проводятся.