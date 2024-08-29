Отключения воды, газа и электричества в Челябинске 30 августа

— Воровского, 55 — с 09:30 до 15.00;

— Тимирязева, 4, 6, 8, 10, 17, 24; пр. Ленина, 29-А, 33-А; 3-го Интернационала, 128-А — с 09.00 до 17.00;

— ч/с: Железнодорожная — с 09:30 до 17.00.