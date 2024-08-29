Ремонт участка Култукского тракта в городе Шелехов завершат осенью

— Я неоднократно проезжал здесь и видел неудовлетворительное состояние этой дороги. В июле в правительство региона обратилась администрация Шелехова, с просьбой предоставить дополнительную субсидию на ремонт. Объект оперативно включили в национальный проект «Безопасные качественные дороги». Работы находятся под усиленным контролем. Сегодня рекомендовали подрядчику выйти в ночной формат работы, так как объем приличный, — сказал Игорь Кобзев.