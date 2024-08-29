Ремонт участка Култукского тракта в городе Шелехов завершат осенью

В городе Шелехов к завершающему этапу подходит ремонт участка Култукского тракта. Губернатор Иркутской области во время рабочего визита ознакомился с ходом работ. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе правительства региона, из областного бюджета на восстановление участка протяженностью 400 метров выделили 47,7 миллиона рублей.
— Я неоднократно проезжал здесь и видел неудовлетворительное состояние этой дороги. В июле в правительство региона обратилась администрация Шелехова, с просьбой предоставить дополнительную субсидию на ремонт. Объект оперативно включили в национальный проект «Безопасные качественные дороги». Работы находятся под усиленным контролем. Сегодня рекомендовали подрядчику выйти в ночной формат работы, так как объем приличный, — сказал Игорь Кобзев.
Из-за большой нагрузки автотранспорта, в том числе грузовых машин, на участке образовалась колея. Поэтому дорожники уже сняли старое покрытие и сделали новый начальный слой. Также во всю идет установка бортовых камней, тротуаров и освещения. В скором времени увеличат водопропускную трубу. Чтобы не стопорить движение, было принято решение сделать его реверсивным.
В областном правительстве также отметили, что Шелеховский район стал в 2024 году рекордсменом по количеству дорожных работ. Участки приводят в надлежащее состояние в Шелехове, селах Баклаши, Введенщина, Большой Луг и Олха. На эти цели Иркутская область направила более 416 миллионов рублей.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в областном центре комиссия провела приемку комплексного ремонта на улицах Пролетарская и Володарского. Работы выполняли по нацпроекту и завершили раньше срока.