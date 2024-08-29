В Симферополе планируют сделать 150 километров улиц

В ближайшие годы в столице Крыма собираются построить 150 километров автодорог. Об этом сообщил председатель Государственного совета республики Владимир Константинов.
«Намечено строительство автомобильных дорог протяженностью порядка 150 км, обновление гравийных и щебеночных покрытий протяженностью более 240 км», — сообщает Константинов в своем Tg-канале.
Константинов подчеркнул, что в Симферополе уже отремонтировали 233 улицы. Общая протяженность дорог с обновленным покрытием составляет 225 км.
Также, по словам председателя Госсовета, в городе запланирован ремонт 12 объектов образования, установка 19 современных детских площадок и капитальный ремонт многоквартирных домов.