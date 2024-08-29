Моррисси сообщил, что Марр проигнорировал предложение о воссоединении The Smiths

В своих мемуарах 2016 года Марр рассказал о встрече с Моррисси в 2008 году, на которой пара обсуждала возможность воссоединения группы The Smiths, распавшейся в 1987 году. Несмотря на то что музыканты решили, что это возможно, «общение между ними прекратилось», и «все вернулось к тому, что было».