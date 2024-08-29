Моррисси сообщил, что Марр проигнорировал предложение о воссоединении The Smiths

Моррисси, один из основателей британской рок-группы The Smiths, поделился с поклонниками что согласился на «прибыльный» тур воссоединения в следующем году, в отличие от Джонни Марра, который предложение проигнорировал.
Моррисси опубликовал заявление на официальном сайте Morrissey Central, пишет NME. В нем говорится: «В июне 2024 года AEG Entertainment Group сделала выгодное предложение Моррисси и Марру отправиться в мировой тур в качестве группы The Smiths в течение 2025 года».
Далее в сообщении написано: «Моррисси согласился на предложение, Марр проигнорировал его».
В своих мемуарах 2016 года Марр рассказал о встрече с Моррисси в 2008 году, на которой пара обсуждала возможность воссоединения группы The Smiths, распавшейся в 1987 году. Несмотря на то что музыканты решили, что это возможно, «общение между ними прекратилось», и «все вернулось к тому, что было».
Сообщение от Моррисcи появилось на фоне громкой новости о воссоединении культовой группы Oasis.