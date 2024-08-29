Губернатор Бабушкин назвал позором вечеринку с раздеванием в клубе в Астрахани

«До сих пор сожалею Больше хотелось из этого сделать небольшое стрип-представление, просто для развлечение гостей Может быть, мы кого-то обидели, обещаю, впредь такого никогда не повторится. Мне больно за то, что я сделал У всех прощу прощения, не только у всей Астрахани, но и, наверно, даже у всей России», — сказал на камеру задержанный в наручниках.