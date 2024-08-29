Признаки симпатии со стороны девушки: как их считывать и отличать истинные от ложных

«Это можно отследить, если не совпадает то, что демонстрируется активно и искусно, и то, что есть на самом деле. Например, легкий хохот и показывание открытого запястья — мощные невербальные сигналы мужчине, что девушка позволяет себе открыться. Но при этом в какие-то моменты она показывает совершенно противоположные сигналы, то есть она может скривиться, если вы отвернулись или внезапно посмотрели на нее. Она может, условно, неодобрительно сказать что-то про вашу маму. Какие-то такие неконгруэнтные детали ее разговора и ее поведения могут насторожить», — объяснила психолог.