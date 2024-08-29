СМИ: Дуров просил сообщить о своем положении близкому к Макрону миллиардеру

По словам другого источника, Дуров во время задержания упоминал о своих связях с французским президентом.
Ньель — основатель французской телекоммуникационной группы Iliad, материнской компании мобильного оператора Free.
Как пишут СМИ, во Франции задержанный, получив уведомление о своем помещении под стражу, может обратиться за помощью к своему адвокату, попросить врача, хранить молчание, а также попросить проинформировать о ситуации кого-либо по своему выбору.
Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Задержание бизнесмена вызвало широкую критику общественности во многих странах. Дурова во Франции подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, в том числе в соучастии в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций организованной группой, ему может грозить до 10 лет тюрьмы. Официальные обвинения ему еще не предъявлены.
В среду вечером Дуров был отпущен под залог, который он вскоре должен внести (5 миллионов евро). Ему запрещено покидать территорию Франции, он также обязан отмечаться в полиции два раза в неделю.