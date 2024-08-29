Боец из Зиминского района погиб на СВО

Участник спецоперации Александр Новосельцев из Зиминского района погиб при выполнении боевых задач «за ленточкой». Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе администрации района, сибиряка не стало в возрасте 38 лет. Во время прохождения срочной службы был в Чечне и имел статус ветерана боевых действий.
— Жил и работал Александр в Иркутске. 26 октября 2022 года был призван на военную службу по мобилизации. Погиб при выполнении боевых задач 8 августа 2024 года на территории проведения СВО в районе поселка Желанное в ДНР, — поделились в администрации.
Он до последнего вздоха героически защищал Родину. Родные, друзья и знакомые с теплом отзывались о защитнике Отечества.